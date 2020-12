Vybuchla bytovka na Mukačevskej ulici...... rok potom

Je 6.12.2019 12:10. Pokojný deň. Ľudia si chystajú plány na víkend, deti sa tešia na mikulášsky program, proste predvianočná pohoda. Nikto zatiaľ ani len netuší, že o 2 minúty sa všetko zmení....je 6.12.2019 12:12...

Čierny deň v histórii mesta Prešov....

Je 6. December 2019, takmer bežný piatkový deň. Ľudia sa pripravujú na víkend a deti sa chystajú na Mikuláša ktorý bude tak ako tradične poobede na pešej zóne v Prešove. Jemne mrzne, proste nič mimoriadne. Je to taký takmer bežný piatok....

(Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov)

6.12.2019 12:12....

Prešovom otriasla rana ako z dela. Možno vojaci nacvičujú prelet nadzvukovej stíhačky MiG-29. Málokto však tuší, že táto rana oznamuje najväčšiu tragédiu v dejinách mesta ba dokonca v dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Na núdzovú linku 112 prichádza volanie kde volajúca oznamuje operátorke, že “vybuchla bytovka na Mukačevskej ulici”. Okamžite sú na miesto udalosti vysielané jednotky polície, hasičov, zdravotníckych záchranárov a operačné stredisko povoláva aj nás, dobrovoľných hasičov. Križovatky začínajú riadiť policajti aby tak zabezpečili bezproblémový prejazd na miesto udalosti.

Po príchode na miesto udalosti sa ocitáme ako vo vojnovom filme. Z bytovky odpadnuté kusy betónu ktoré výbuch odhodil do vzdialenosti niekoľko desiatok, ba až stovák metrov, poškodené, ale aj zničené autá, vybité sklenené výplne z vedľajších domov. Okamžite sa začalo so záchrannými prácami. Hasiči Kamil Hoško a Tomáš Demen, vstúpili do budovy kde mali na základe pokynov veliteľa zásahu Peťa Bartoša vykonať prieskum. Po vstupe do budovy zistili, že schodisko už neexistuje a jediná cesta záchrany pre ľudí ktorý zostali uväznený v budove, je pomocou plošiny ktorej postavenie komplikovali práve trosky z horiacej bytovky a zaparkované vozidlá. Otvorili výťahovú šachtu a pomocou lana sa presúvali z poschodia na poschodie kde pomocou hydrantovej siete v ktorej ešte bol nejaký tlak hasili ohniská požiaru ale hlavne sústreďovali ľudí na tú stranu bytovky, kde sa nachádzala plošina. Ostatný hasiči zatiaľ vykonávali hasenie z plošiny a rebríkov. Treba si uvedomiť, že teplota bola pod bodom mrazu a preto samotné hasenie bolo fyzicky dosť náročné a vyčerpávajúce. Zároveň sa pomocou plošiny vykonávala už spomínaná evakuácia. Vodu na miesto zásahu zabezpečovali cisterny profesionálnych hasičov ako aj dobrovoľných hasičov. Zároveň dobrovoľný hasiči zabezpečili dopravu vody z neďalekej "Astorky", kde sa nachádzal hydrant. Hasičom sa podarilo zachrániť z bytovky 39 ľudí, 9 ľudí bolo prevezených do nemocnice.

Bolo zriadené krízové centrum na ZŠ DSA Mukačevská, kde sa sústreďovali ľudia z bytovky kde došlo k výbuchu, ale aj ostatných bytoviek ktoré boli nejak poškodené. Na tomto mieste prebiehala registrácia, zisťovalo sa či a aké lieky títo ľudia potrebujú, ľudia sa tu mohli zohriať, najesť, začala sa tu sústreďovať pomoc vo forme šatstva, hygienických potrieb, jedla a podobne. Ubytovanie pre ľudí bolo zabezpečené na neďalekom internáte Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici. Treba pripomenúť obrovskú solidaritu medzi ľuďmi ktorý nosili veci do krízového centra, ponúkali ubytovanie, alebo sa snažili pomôcť inak. Spustila sa verejná zbierka kde sa podarili vyzberať rekordnú sumu pre ľudí z "Mukačevskej číslo 7".

(Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov)

Nasledujúce dni sme pomáhali v bytoch v ktorých výbuch spôsobil poškodenie okien. Tieto okná sme provizórne utesňovali pomocou fólie. Medzitým odborná firma začala s premeriavaním a rátaním koľko okien bude potrebné v poškodených okolitých bytovkách vymeniť. Len pre ilustráciu, poškodené okná boli aj na bytovkách pri Tescu. To len dokresľuje silu výbuchu.

(Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov)

Výbuch na mukačevskej bola tragédia obrovských rozmerov. Vyžiadala si nasedenie obrovského počtu síl a prostriedkov, bolo potrebné riešiť úlohy s ktorými sa dovtedy nikto nestretol a hlavne sa stala vo veľmi zlom dátume. Už navždy ostane Mikuláš v Prešove čiernym dňom. Na strane druhej ukázala ako dokážeme spolu držať a pomôcť si. Táto tragédia spojila takmer celé Slovensko a je len na škodu, že "potom" práve téma "Mukačevskej“ dokázala ľudí rozhádať.

Ale to nie je zmyslom tohoto príspevku. Zmyslom tohoto príspevku je pripomenutie si čo všetko dokáže spôsobiť sila prírody, čo všetko sme schopný urobiť pre záchranu druhých. Každý jeden ktorý tam pomáhal je svojím spôsobom hrdina. Či už to boli Kamil Hoško a Tomáš Demen ktorý sa vyšplhali po výťahovej šachte a navádzali ľudí na stranu kde bola plošina, alebo každý jeden anonymní hasič, záchranár, lekár, zdravotník, vojak, policajt alebo aj "civil". Všetci svojim dielom prispeli k tomu, že sa tragédiu podarilo zvládnuť.

A hlavným zmyslom tohoto príspevku je tichá spomienka na 8 nevinných ľudí ktorý pri tomto nešťastí zahynuli.

Prosím, venujte aj vy tichú spomienku týmto obetiam. Ďakujeme.